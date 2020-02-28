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В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона беженцев из Турции

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 21:50
В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона беженцев из Турции
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Столкновения произошли, после как Турция решила не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз

В Греции полиция применила специальные средства, чтобы сдержать мигрантов, которые пытались прорваться на территорию государства со стороны Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что поток переселенцев резко вырос после того, как Анкара заявила что не будет больше препятствовать попаданию сирийских беженцев на территорию ЕС.

"Это заявление Турции прозвучало после воздушной атаки поддерживаемых Россией правительственных сил президента Сирии Асада в провинции Идлиб, в результате которой погибли 33-и турецкие солдат", - говорится в сообщении.

Напомним, после атаки сирийских правительственных войск в провинции Идлиб по турецкой армии, которая потеряла 33 солдат, Турция решила не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. Один из турецких чиновников на условиях анонимности рассказал журналистам, что Турции становится все труднее сдерживать беженцев из Сирии, число которых растет. На сегодня страна принимает около 3,7 миллионов сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться.

Как сообщало РБК-Украина, в Стамбуле (Турция) начались протесты перед генеральным консульством России после нападений армии режима Башара Асада в сирийском регионе Идлиб. Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта.

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