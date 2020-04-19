Турция может открыть туристический сезон в конце мая

Турция может снять карантин и открыть границы для старта туристического сезона в мае 2020 года. Об этом передает DW.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой завил, что к этому времени ситуация с новым вирусом SARS-CoV-2 "придет в норму".

По состоянию на 18 апреля в Турции 1890 больных с коронавирусом скончались, а общее число заражений достигло 82 тыс. 329.

Возбудитель заболевания COVID-19 проник в Турцию в марте. Власти Турции в целях борьбы с заболеванием приостановили международное авиасообщение и ввели ряд ограничений на перемещение внутри страны.

Коронавирус в мире выявлен у более 2,2 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года.

Напомним, 19 апреля в Израиле частично ослабляют карантинные ограничения, введенные из-за епидемии коронавируса. Эти меры в первую очередь коснутся образа жизни граждан, а также они будут направлены на расширение экономической деятельности.