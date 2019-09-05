Туреччина може відкрити для біженців кордон у Європу

Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

У Туреччині вимагають створити безпечну зону для біженців у Сирії

Туреччина готова відкрити кордон у Європу для біженців, якщо найближчим часом у Сирії для них не буде створена безпечна зона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган. При цьому він заявив, що Туреччина не отримала достатньої допомоги від світу.

"Ми будемо змушені відкрити ворота. Ми не можемо впоратися з цим тягарем поодинці", - заявив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Анкара витратила понад 40 млн дол. на біженців. При цьому країна прийняла понад 3,6 млн біженців. Нещодавно Туреччина закликала створити безпечну зону на північному сході Сирії, в яку могли б повернутися біженці.

Нагадаємо, в серпні Європейський союз виділив додаткове фінансування на підтримку біженців в Туреччині. З урахуванням додатково виділених коштів загальний внесок ЄС у програму досяг 1,125 мільярда євро.

Також повідомлялося, що в Греції оголосили надзвичайні заходи по боротьбі з наринула мігрантами. Уряд країни посилила патрулювання вздовж морських кордонів.