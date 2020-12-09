Туреччина відмовилася від закупівлі російської вакцини від коронавірусу

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

В Туреччині відмовилися від ідеї закупити російську вакцину від коронавірусу. Причиною тому відсутність належної лабораторної перевірки.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа.

Він зазначив, що саме відсутність необхідних етапів перевірки стали причиною того, що вакцина не була схвалена ВООЗ і більшістю країн світу.

"Росія не виконала необхідних умов перевірки. Тому ні ВООЗ, ні світ не змогли придбати цю вакцину. Ми не можемо надати ліцензію цій вакцині, це не в наших інтересах", - сказав Коджа.

Міністр не уточнював, про яку саме вакцину йдеться, але, швидше за все, малася на увазі вакцина "Супутник V". Її випробування на третій стадії зараз проходять в Туреччині.

Крім цього, Туреччина вже домовилася про постачання 50 мільйонів доз від китайського розробника Sinovac Biotech і розраховує почати вакцинацію вже в цьому місяці, стартувавши з медиків.

На цьому тижні у Великобританії почалася вакцинація населення від коронавірусу вакциною Pfizer. Першими до прищепленню допустили літніх людей та медиків.

Також сьогодні Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховищі ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva.