Туреччина відмовилася від навчань НАТО через "провокацію" Греції

Турецькі Військово-повітряні сили не братимуть участь у запланованих на травень навчаннях Північноатлантичного альянсу Tiger Meet через внесення Грецією змін у сценарій вишколу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Збройні сили Туреччини пішли на демонстративний крок із відмовою від участі в начаннях НАТО. Причиною відмови стало внесення Грецією технічних доповнень у сценарій навчань "із ціллю спекуляцій на протиріччях між двома країнами".

Турецька влада назвала дії Греції неприпустими та порушенням норм міжнародного права. Оскільки анулювати доповнення до сценарію грецька влада відмовилася, представники ВПС Туреччини офіційно сповістили Афіни про відмову від участі в Tiger Meet.

"Позиція Греції наносить удар по сенсу навчань, націлених на укріплення дружби та взаємодії в рамках НАТО. Крім того, є спроби обмеження прав та інтересів Туреччини", – наголосили джерела агентства в уряді.