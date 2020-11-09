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Турция отказалась от использования двигателей производства украинской "Мотор Сич" 

Автор: РБК-Украина

Турция отказывается от использования в производстве военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич".

Об этом сообщил международный информационный портал об оборонной и аэрокосмической промышленности Global Defense Corp.

По его сведениям, турецкие военные отдали предпочтение двигателю производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.

"Новый двигатель, произведенный TUSAS Engine Industries имеет самые высокие показатели эффективности в своем классе во всем мире", - пишет Global Defense Corp, цитируя слова Сельчука Байрактара, технического директора Bayraktar.

Он также поделился видеоматериалами с испытаний двигателя и отметил, что это не прототип, а двигатель массового производства.

Переход на использование двигателей собственного производства Турция осуществляет на фоне внешнего политического давления и введения разными странами эмбарго на поставки военных технологических решений.

В свою очередь, Канада официально объявила, что прекратила выдачу разрешений на экспорт вооружений для Турции, поскольку эти технологии могут быть использованы Анкарой в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном. А США начали блокирование экспорта двигателей Honeywell.

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Напомним, ранее эксперты предупреждали, что возможная украино-турецкая сделка в сфере оборонного сотрудничества несет в себе множество рисков для Анкары.

Кроме того, аналитики сочли странным появление на переговорах в Анкаре о военно-техническом сотрудничестве Вячеслава Богуслаева.

Позже выяснилось, что вице-премьер Уруский предлагал туркам купить акции китайских инвесторов акции "Мотор Сич".

Как известно, контрольный пакет акций (свыше 50%) единственного украинского серийного производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич" принадлежит группе китайских инвесторов.

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