Туреччина відмовилася від використання двигунів виробництва української "Мотор Січ"

Туреччина відмовляється від використання у виробництві військових ударних безпілотників Bayraktar двигунів ТВ2 українського виробника "Мотор Січ".

Про це повідомив міжнародний інформаційний портал про оборонну та аерокосмічну промисловості Global Defense Corp.

За його даними, турецькі військові віддали перевагу двигуну виробництва дочірньої компанії Turkish Aerospace Industries.

"Новий двигун, зроблений TUSAS Engine Industries має найвищі показники ефективності у своєму класі в усьому світі", - пише Global Defense Corp, цитуючи слова Сельчука Байрактара, технічного директора Bayraktar.

Він також поділився відеоматеріалами з випробувань двигуна і зазначив, що це не прототип, а двигун масового виробництва.

Перехід на використання двигунів власного виробництва Туреччина здійснює на тлі зовнішнього політичного тиску і введення різними країнами ембарго на постачання військових технологічних рішень.

Своєю чергою, Канада офіційно оголосила, що припинила видачу дозволів на експорт озброєнь для Туреччини, оскільки ці технології можуть бути використані Анкарою у військовому конфлікті між Вірменією і Азербайджаном. А США почали блокування експорту двигунів Honeywell.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що можлива україно-турецька угода у сфері оборонного співробітництва несе в собі безліч ризиків для Анкари.

Крім того, аналітики вважали дивним появу на переговорах в Анкарі про військово-технічне співробітництво В'ячеслава Богуслаєва.

Пізніше з'ясувалося, що віце-прем'єр Уруський пропонував туркам придбати акції китайських інвесторів акції "Мотор Січ".

Як відомо, контрольний пакет акцій (понад 50%) єдиного українського серійного виробника авіаційних двигунів компанії "Мотор Січ" належить групі китайських інвесторів.