Турция осудила решение Сената США о признании геноцида армян

Турция осуждает решение Сената Соединенных Штатов Америки (США) о признании геноцида армян и считает, что это навредит турецко-американским отношениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Турции Фахреттина Алтуна в Twitter.

По словам Алтуна, принятие резолюции о признании геноцида армян в Османской империи вредит двусторонним отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

"Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям. Одобренный вчера комитетом по иностранным делам Сената США пакет санкций (против Турции - ред.) и принятая сегодня в Сенате армянская резолюция угрожает будущему наших двусторонних отношений", - заявил он.

Напомним, в четверг, 12 декабря, американский Сенат поддержал резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В резолюции также содержится призыв не допускать попыток привлечь власть США или ассоциировать ее с отрицанием геноцида армян.

Кроме того, вчера комитет Сената США по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Теперь документ передадут на рассмотрение Сената в полном составе, где в него могут внести изменения.