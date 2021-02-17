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Турция ослабит карантин с марта: какие ограничения отменят

Новина українською → Анкара, Среда 17 февраля 2021 20:00
Турция ослабит карантин с марта: какие ограничения отменят Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

В Турции по-прежнему будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Однако его будут постепенно отменять в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

"С учетом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов, в начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории - высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других заведений общественного питания.

Напомним, 14 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса. Вторую прививку турецкий лидер получил 11 февраля.

Ранее сообщалось, что в середине января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения.

Кроме того, в начале февраля в Турции выявили первые случаи заражения южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса.

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