Турция ослабит карантин с марта: какие ограничения отменят

Правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.

В Турции по-прежнему будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Однако его будут постепенно отменять в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

"С учетом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов, в начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории - высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других заведений общественного питания.