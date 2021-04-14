Турция оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением
Совет по вопросам конкуренции Турции заявил 14 апреля, что оштрафовал Google на более 296 миллионов лир (36,65 миллиона долларов). Причиной названо злоупотребление доминирующим положением в сфере поисковых систем.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Совета.
В заявлении сказано, что Google предоставлял преимущества сравнению собственных цен на проживание и своим локальным поисковым службам перед конкурентами.
В дополнение к штрафу Google течение шести месяцев убедиться, что конкуренты не находятся в невыгодном положении. Также компанию обязали ежегодно в течение пяти лет отчитываться перед советом по этому вопросу.
Напомним, в феврале 2021 года ирландский и французский филиал корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.
В начале апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на Google за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.
17 февраля Верховная рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.