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Турция оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением

Новина українською → Турция, Среда 14 апреля 2021 17:07
Турция оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением Фото: Турция оштрафовала Google (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Совет по вопросам конкуренции Турции заявил 14 апреля, что оштрафовал Google на более 296 миллионов лир (36,65 миллиона долларов). Причиной названо злоупотребление доминирующим положением в сфере поисковых систем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Совета.

В заявлении сказано, что Google предоставлял преимущества сравнению собственных цен на проживание и своим локальным поисковым службам перед конкурентами.

В дополнение к штрафу Google течение шести месяцев убедиться, что конкуренты не находятся в невыгодном положении. Также компанию обязали ежегодно в течение пяти лет отчитываться перед советом по этому вопросу.

Напомним, в феврале 2021 года ирландский и французский филиал корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.

В начале апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на Google за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

17 февраля Верховная рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

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