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Туреччина оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем

Новость на русском → Туреччина, Середа 14 квітня 2021 17:07
Туреччина оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем Фото: Туреччина оштрафувала Google (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Рада з питань конкуренції Туреччини заявила 14 квітня, що оштрафувала компанію Google на понад 296 мільйонів лір (36,65 мільйона доларів). Причиною названо зловживання домінуючим становищем у сфері пошукових систем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Ради.

У заяві сказано, що Google надавав переваги порівнянню власних цін на проживання та своїм локальним пошуковим службам перед конкурентами.

На додаток до штрафу Google має протягом шести місяців переконатися, що конкуренти не знаходяться в невигідному становищі. Також компанію зобов'язали щорічно протягом п'яти років звітувати перед радою з цього питання.

Нагадаємо, в лютому 2021 року ірландський і французький філії корпорації Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.

На початку квітня Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 1 млн гривень на Google за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

17 лютого Верховна рада схвалила за основу законопроект №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає запровадження податку з продажу електронних послуг.

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