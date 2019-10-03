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Турция оштрафовала Facebook из-за нарушения защиты личных данных

Новости » В мире    03.10.2019 - 21:30
Турция оштрафовала Facebook из-за нарушения защиты личных данных
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сумма штрафа составила 280 тысяч долларов

В четверг, 3 октября, орган по защите данных Турции наложил на социальную сеть Facebook штраф в размере 280 тысяч долларов за нарушение законодательства страны о личных данных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VOA News.

Причиной для наложения штрафа стало то, что личные данные 281 тысячи турецких пользователей, включая их имена, пол, даты рождения, статус отношений, религию и историю поиска, могли быть использованы третьими лицами в результате взлома данных.

"Facebook не принял необходимые административные и технические меры и не выполнил свои обязанности по защите данных", - говорится в сообщении органа, результатом чего стал штраф в отношении Facebook.

Напомним, ранее суд Евросоюза разрешил национальным судам по всей Европе предписывать хостинговым компаниям, в том числе и Facebook, удалять или блокировать клеветнические или оскорбительные комментарии. Представители Facebook раскритиковали такое решение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти США проведут очередное расследование в отношении Facebook, Amazon и Google. Компании планируют проверить на соблюдение антимонопольного законодательства.

Также сообщалось, что в сентябре Facebook приостановил работу нескольких тысяч приложений в рамках расследования об утечке данных.

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