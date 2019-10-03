Туреччина оштрафувала Facebook через порушення захисту особистих даних

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Сума штрафу склала 280 тисяч доларів

У четвер, 3 жовтня, орган із захисту даних Туреччини наклав на соціальну мережу Facebook штраф у розмірі 280 тисяч доларів за порушення законодавства країни щодо особистих даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VOA News.

Причиною для накладення штрафу стало те, що особисті дані 281 тисячі турецьких користувачів, включаючи їх імена, стать, дату народження, статус відносин, релігію та історію пошуку могли бути використані третіми особами в результаті злому даних.

"Facebook не прийняв необхідні адміністративні та технічні заходи і не виконав свої обов'язки щодо захисту даних", - йдеться у повідомленні органу, результатом чого став штраф Facebook.

Нагадаємо, раніше з уд Євросоюзу дозволив національним судам по всій Європі наказувати хостинговим компаніям, в тому числі і Facebook, видаляти або блокувати наклепницькі або образливі коментарі. Представники Facebook розкритикували таке рішення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада США проведуть чергове розслідування щодо Facebook, Amazon та Google. Компанії планують перевірити на дотримання антимонопольного законодавства.

Також повідомлялося, що у вересні Facebook призупинив роботу декількох тисяч додатків в рамках розслідування про витік даних.