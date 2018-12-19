Турция опубликовала фото подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Фото: подозреваемые в убийстве Джамаля Хашкаджи (aa.com.tr)

Представители МВД и Национальной разведывательной организации Турции изучили 3500 часов записей со 147 камер видеонаблюдения

Турция опубликовала новые фотографии 15 саудитов, которых подозревают в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агенство "Анадолу".

В издании сообщается, что представители МВД и Национальной разведывательной организации Турции изучили 3500 часов записей со 147 камер видеонаблюдения в 80 различных точках Стамбула.

По данным правоохранительных органов Турции, сотрудники саудовской разведки Мухаммед Саад Х. Альзахрани, генерал Мансур Отман М. Абу Хусейн и полковник Наиф Хасан прибыли из Эр-Рияда в Стамбул рейсом "Саудовских авиалиний" в 16:30 первого октября.

Фото: подозреваемые (aa.com.tr) Абдульазиз Мухаммед М. Алхавсави, Халид Аедх Г. Алотаиби и Саад Мешаль Альбостани прибыли в Стамбул в 01:30 второго октября рейсом Turkish Airlines.

В 03:30 того же дня на частном самолете в турецкий мегаполис прибыли подполковник Бадр Лафи М. Алотаиби, сотрудники охраны саудовского короля Валед Абдулла М. Алшехри, генерал Мустафа Мухаммед М. Алмадани, Фаад Шабиб А. Албалави, генерал спецназа Махер Абдулазиз М. Мутреб, эксперт в сфере безопасности, сотрудник разведки Таар Халеб Т. Алхарби, эксперт по стратегическому планированию Турки Мушарраф М. Алшехри, судмедэксперт подполковник Салах Мухаммед А. Тубаиги и Саиф Саад Г. Алгахтани.

Отмечается, что Турция после просмотра видео обратилась к саудовской стороне с требованием проведения детального обыска в здании генконсульства и в резиденции генконсула. Однако, как собщают в издании, в Эр-Рияде предпочли максимально затянуть время для того, чтобы два химика-токсиколога смогли уничтожить все следы преступления.

Напомним, Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что они считает принятые резолюции сенаторами США вмешательством в дела королевства и отвергают обвинения в ответственности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.