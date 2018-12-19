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Туреччина опублікувала фото підозрюваних у вбивстві Хашкаджі

Новини » Політика    19.12.2018 - 16:47
Туреччина опублікувала фото підозрюваних у вбивстві Хашкаджі
Фото: підозрювані у вбивстві Джамаля Хашкаджи (aa.com.tr)

Представники МВС та Національної розвідувальної організації Туреччини вивчили 3500 годин записів зі 147 камер відеоспостереження

Туреччина опублікувала нові фотографії 15 саудитів, яких підозрюють у вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Анадолу".

У виданні повідомляється, що представники МВС та Національної розвідувальної організації Туреччини вивчили 3500 годин записів зі 147 камер відеоспостереження у 80 різних точках Стамбула.

За даними правоохоронних органів Туреччини, співробітники саудівської розвідки Мухаммед Саад Х. Альзахрани, генерал Мансур Отман М. Абу Хусейн і полковник Наїф Хасан прибули з Ер-Ріяда в Стамбул рейсом "Саудівських авіаліній" у 16:30 першого жовтня.

 
Фото: підозрювані (aa.com.tr)

Абдульазіз Мухаммед М. Алхавсави, Халід Аедх Р. Алотаиби і Саад Мешаль Альбостани прибули в Стамбул в 01:30 другого жовтня рейсом Turkish Airlines.

У 03:30 того ж дня на приватному літаку в турецький мегаполіс прибули підполковник Бадр Лафи М. Алотаиби, співробітники охорони саудівського короля Валед Абдулла М. Алшехри, генерал Мустафа Мухаммед М. Алмадани, Фаад Шабіб А. Албалави, генерал спецназу Махер Абдулазіз М. Мутреб, експерт у сфері безпеки, співробітник розвідки Таар Халеб Т. Алхарби, експерт зі стратегічного планування Турки Мушарраф М. Алшехри, судмедексперт підполковник Салах Мухаммед А. Тубаиги і Саїф Саад Р. Алгахтани.

Наголошується, що Туреччина після перегляду відео звернулася до саудівської сторони з вимогою проведення детального обшуку в будівлі генконсульства і в резиденції генконсула. Однак, як повідомляють у виданні, в Ер-Ріяді вважали за краще максимально затягнути час для того, щоб два хіміка-токсиколога змогли знищити всі сліди злочину.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що воно вважає прийняті резолюції сенаторами США втручанням у справи королівства і відкидають звинувачення у відповідальності наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі.

В ООН розкритикували розслідування Саудівської Аравії у справі Хашкаджі КЗЖ назвав країни-лідери за числом ув’язнених журналістів
Новини України Джамаль ХашкаджиТурцияСаудовская Аравия
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