Саудовская Аравия считает обвинения принца Сенатом США вмешательством в дела королевства

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Саудовская Аравия считает обвинения Сената США необоснованными

Министерство иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии заявило, что они считают принятые резолюции сенаторами США вмешательством в дела королевства и отвергают обвинения в ответственности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В саудовском МИД заявили, что позиция Сената США опирается на необоснованные претензии и утверждения, а также подрывает региональную и международную роль Королевства.

"Королевство ранее утверждало, что убийство гражданина Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи является печальным преступлением, которое не отражает ни политику Королевства, ни его институты, и подтверждает свое неприятие любых попыток вывести дело из пути правосудия в Королевстве

Также Эр-Рияд подтверждает свою приверженность к дальнейшему развитию отношений с США, однако выражает свою обеспокоенность по поводу таких позиций

Напомним, Сенате США заявили, что кронпринц Саудовской Аравии причастен к убийству Хашкаджі. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Саудовская Аравия является стратегическим союзником США и эти отношения стоят того, чтобы их сохранить, но не любой ценой".