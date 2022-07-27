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Турция опровергла необходимость разминирования Черного моря

Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Турция не видит необходимости в разминировании Черного моря для успешных поставок зерна из Украины. В случае необходимости - вопрос будет решаться с участием всех сторон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Необходимости в разминировании морских зон сейчас нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр добавил, что в случае необходимости вопрос устранения минной угрозы будут решать путем сотрудничества всех сторон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Турции официально открыли координационный центр для вывоза зерна из Украины, который будет отслеживать и контролировать экспорт продовольствия.

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