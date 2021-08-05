ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Турция в огне из-за лесных пожаров: NASA показало фото из космоса

Новина українською →
Анкара, Четверг 05 августа 2021 12:39
Турция в огне из-за лесных пожаров: NASA показало фото из космоса Фото: Турцию охватили пожары (twitter.com/bianet_eng)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции пытаются потушить масштабные пожары, которые охватили часть страны. Масштабы катастрофы настолько серьезны, что их видно из космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на фото NASA.

На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

В Турции, где борьба с огнем продолжается больше недели, в пожарах погибли, по меньшей мере, 8 человек.

Фото пожаров в Турции (earthobservatory.nasa)

Кроме того, погибли дикие животные, сгорели десятки частных домов и некоторые объекты гостиничного бизнеса. Огонь уничтожил 136 тысяч гектаров леса.

Кроме того, Минобороны Турции опубликовало фото лесных пожаров из космоса.

Спутники с высоким разрешением сняли лесные пожары и результаты борьбы с огнем в Манавгате и Мармарисе. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

Фото пожаров в Турции (msb.gov.tr)

Напомним, лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции.

Отметим, пожары в Турции, Греции, Италии влияют на погоду в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
пожар Турция
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине