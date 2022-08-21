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Турция обязуется выполнять санкции против России, - замминистра финансов

Фото: Турция не допустит нарушения санкций против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция обязуется выполнять санкции, введенные США, Евросоюзом и другими странами против России в связи с войной в Украине.

Об этом заявил замминистра финансов Турции Юнус Элиташ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом турецкий чиновник заявил в разговоре с замглавы Минфина США Уолли Адеймо. Элиташ заверил американского коллегу, что Анкара не допустит нарушения санкций, несмотря на глубокие экономические и политические связи с Россией.

"Позиция Турции не изменилась, страна не допустит нарушения санкций как физлицами, так и компаниями", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций, которые были введены США, Евросоюзом и партнерами.

По данным украинской разведки, российские власти ранее уже обращались к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках. При этом нет признаков, что Турция пойдет навстречу России, поскольку за такую поддержку США и ЕС могут наложить вторичные санкции на турецкие банки и компании.

О репутационных потерях для компаний, соблюдавших антироссийские санкции "с широко закрытыми глазами" можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияТурцияСоединенные Штаты Америки