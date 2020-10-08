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Турция объявила учения, на которых могут испытать С-400

Синоп, Четверг 08 октября 2020 17:58
Турция объявила учения, на которых могут испытать С-400
Фото: ЗРК С-400 (salamnews.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Турция выпустила международное оповещения Navtex о проведении артиллерийских учений с 13 по 16 октября. Стрельбы пройдут с 13 по 16 октября в провинции Синоп на побережье Черного моря.

Оповещения Navtex было размещено на сайте управление океанографии Военно-морских сил Турции.

Возможно, в этот период турецкие военные проведут испытания купленной в России системы противоракетной обороны С-400.

Недавно агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке к проведению испытаний в провинции Синоп. Минобороны Турции эту информацию комментировать отказалось.

Напомним, системы противоракетной обороны С-400 были закуплены Турцией в 2018 году. Поскольку Турция является членом НАТО, закупка российского вооружения вызвала возмущение в Госдепе США.

Для урегулирования ситуации с поставками российских С-400 президент США Дональд Трамп предложил Турции сделку на 100 млрд долларов.

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