Туреччина оголосила навчання, на яких можуть випробувати С-400

Фото: ЗРК С-400 (salamnews.org)

Туреччина випустила міжнародне сповіщення Navtex про проведення артилерійських навчань з 13 по 16 жовтня. Стрільби відбудуться з 13 по 16 жовтня в провінції Синоп на узбережжі Чорного моря.

Оповіщення Navtex було розміщене на сайті управління океанографії Військово-морських сил Туреччини.

Можливо, в цей період турецькі військові проведуть випробування купленої в Росії системи протиракетної оборони С-400.

Нещодавно агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомило про підготовку до проведення таких випробувань у провінції Синоп. Міноборони Туреччини цю інформацію коментувати відмовилося.

Нагадаємо, системи протиракетної оборони С-400 були закуплені Туреччиною в 2018 році. Оскільки Туреччина є членом НАТО, закупівля російського озброєння викликала обурення в Держдепі США.

Для врегулювання ситуації з поставками російських С-400 президент США Дональд Трамп запропонував Туреччині угоду на 100 млрд доларів.