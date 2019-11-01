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Турция обвинила Францию в создании террористического государства в Сирии

Новости » В мире     01.11.2019 - 10:02
Турция обвинила Францию в создании террористического государства в Сирии
Фото: МИД Турции (из открытых источников)

МИД Турции вызвало посла Франции

Министерство иностранных дел Турции обвинило французское правительство в попытках создания террористического государства в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что такая реакция МИД Турции была вызвана принятием резолюции французским парламентом, которая осуждает проведение турецкой стороной военных действий в Сирии.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем решения Сената и Национального собрания Франции относительно операции "Мирная весна". Очевидно, что Франция приняла это решение после того, как провалился план по созданию террористического государства в Сирии", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что МИД Турции вызвало французского посла.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности расширить "безопасную зону" в Сирии. По его словам, расширение "безопасной зоны" возможно в случае нападения на турецких военных со стороны курдских сил с приграничной территории.

Также сообщалось, что с сегодняшнего дня, 1 ноября, в Сирии начнется совместное патрулирование территорий турецкими и российскими военными.

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