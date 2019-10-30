Эрдоган заявил о готовности расширить "безопасную зону"

Фото: Реджеп Эрдоган (twitter.com_jhahnEU)

Турция готова расширить зону безопасности в случае атаки со стороны курдских сил

Турция готова расширить территорию "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Как сообщил Эрдоган, расширение "безопасной зоны" возможно в случае нападения на турецких военных со стороны курдских сил с приграничной территории.

"Мы дадим решительный ответ на любое нападение, исходящее из-за пределов "безопасной зоны", и мы расширим зону безопасности в случае необходимости", - сказал президент Турции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в пятницу в Сирии начнется совместное патрулирование территорий турецкими и российскими военными. При этом Эрдоган сообщил, что курдские силы не вывели свои войска на необходимое расстояние от "безопасной зоны", как это было договорено в соглашении о прекращении огня.

Также сообщалось, что во вторник, 29 октября, на севере Сирии произошел масштабный бой между турецкими и сирийскими военными. В результате конфликта, который стал первым между сторонами от начала проведения военной операции Турции в Сирии, погибли шесть сирийских солдат.