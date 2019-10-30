Эрдоган назвал дату начала совместного с РФ патрулирования в Сирии

Фото: Реджеп Тайип Ердоган (из открытых источников)

Президент Турции заявил, что курдские боевики все еще не отвели войска

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что в пятницу, 1 ноября, турецкие и российские военные начинают совместное патрулирование вблизи "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, Анкара и Москва начнут совместное патрулирование в Сирии в полосе 7 км от границы. При этом он отметил, что курдские боевики не завершили вывод на расстояние не менее 30 км от турецкой границы на северо-востоке Сирии.

"Турция оставляет за собой право начать еще одну операцию против курдов в этом районе", - сказал Эрдоган.

Напомним, 22 октября Турция и Российская Федерация подписали меморандум по Сирии. Согласно документу военные РФ и Турции будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии глубиной в 10 км от границы с Турцией.

Также РБК-Украина сообщало, что на севере Сирии произошло масштабное столкновение между турецкими и сирийскими военными. В результате конфликта погибли шесть сирийских солдат. Это стало первым масштабным столкновением между правительственной армией Сирии и турецкими военными после того как Турция начала вторжение в северо-восточную Сирию три недели назад.