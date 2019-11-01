Туреччина звинуватила Францію у створенні терористичної держави в Сирії

Фото: МЗС Туреччини (з відкритих джерел)

МЗС Туреччини викликало посла Франції

Міністерство закордонних справ Туреччини звинуватив французький уряд у спробах створення терористичного держави в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що така реакція МЗС Туреччини була викликана прийняттям французьким парламентом резолюції, яка засуджує проведення турецькою стороною військових дій в Сирії.

"Ми рішуче засуджуємо і відкидаємо рішення Сенату і національних зборів Франції щодо операції "Мирна весна". Очевидно, що Франція прийняла це рішення після того, як провалився план по створенню терористичного держави в Сирії", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що МЗС Туреччини викликало французького посла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність розширити "безпечну зону" в Сирії. За його словами, розширення "безпечної зони" можлива у випадку напади на турецьких військових з боку курдських сил з прикордонної території.

Також повідомлялося, що з сьогоднішнього дня, 1 листопада, у Сирії розпочнеться спільне патрулювання територій турецькими та російськими військовими.