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Туреччина виявила газові родовища в Чорному морі

Четвер 20 серпня 2020 04:30
Туреччина виявила газові родовища в Чорному морі
Фото: судно (twitter.com BeratAlbayrak)
Автор: Артур Родивилов

В його купівлі може бути зацікавлена Україна

Турецьке бурове судно "Фатіх" виявило родовища природного газу в Чорному морі. Корабель проводить геологорозвідувальні роботи з 20 липня на ділянці "Дунай-1", як розташована недалеко від перетину болгарської та румунської морських кордонів з внутрішніми водами Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно могло виявити поклади природного газу "хорошої якості" на ділянці "Дунай-1", а також ще одне родовище біля берегів Туреччини в районі міста Киркларелі.

Якщо Туреччина вирішить експортувати газ в цих родовищах, в його купівлі можуть бути зацікавлені Україна, Болгарія і Греція.

Наголошується, що при успішному видобутку газу в Чорному морі Туреччина перестане сильно потребувати в російському газопроводі "Турецький потік".

Офіційного підтвердження цієї інформації в Анкарі не надходило.

РБК-Україна писало, що на початку січня 2020 року Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ по "Турецькому потоку".

Раніше Макогон заявляв, що у зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м.

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