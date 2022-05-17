Турция назвала условия поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В частности, как сообщают источники агентства, Турция требует за одобрение вступления в НАТО включение в программу истребителей F-35 и снятие санкций за закупку российских С-400.

По словам официальных лиц, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили вместе с несколькими другими членами Европейского союза после ее военной операции в Сирии.

Анкара также настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев, как внутри Турции, так и за ее пределами в Сирии и Ираке.