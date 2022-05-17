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Турция назвала условия поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Новина українською →
Анкара, Вторник 17 мая 2022 23:32
Турция назвала условия поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако для этого Анкара ставит ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, как сообщают источники агентства, Турция требует за одобрение вступления в НАТО включение в программу истребителей F-35 и снятие санкций за закупку российских С-400.

По словам официальных лиц, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили вместе с несколькими другими членами Европейского союза после ее военной операции в Сирии.

Анкара также настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев, как внутри Турции, так и за ее пределами в Сирии и Ираке.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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Финляндия Швеция НАТО Турция
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