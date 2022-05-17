Турция назвала условия поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако для этого Анкара ставит ряд условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.
В частности, как сообщают источники агентства, Турция требует за одобрение вступления в НАТО включение в программу истребителей F-35 и снятие санкций за закупку российских С-400.
По словам официальных лиц, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили вместе с несколькими другими членами Европейского союза после ее военной операции в Сирии.
Анкара также настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев, как внутри Турции, так и за ее пределами в Сирии и Ираке.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.
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