Туреччина назвала умови підтримки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина може підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Однак для цього Анкара ставить низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg .

Зокрема, як повідомляють джерела агентства, Туреччина вимагає за схвалення вступу в НАТО включення в програму винищувачів F-35 і зняття санкцій за закупівлю російських С-400.

За словами офіційних осіб, Туреччина хоче, щоб Швеція і Фінляндія зняли обмеження на експорт зброї, які вони наклали разом з кількома іншими членами Європейського союзу після її військової операції в Сирії.

Анкара також наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати в члени НАТО визнали її заклопотаність з приводу курдських ополченців, як всередині Туреччини, так і за її межами в Сирії та Іраку.