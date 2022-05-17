Туреччина назвала умови підтримки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Туреччина може підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Однак для цього Анкара ставить низку умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
Зокрема, як повідомляють джерела агентства, Туреччина вимагає за схвалення вступу в НАТО включення в програму винищувачів F-35 і зняття санкцій за закупівлю російських С-400.
За словами офіційних осіб, Туреччина хоче, щоб Швеція і Фінляндія зняли обмеження на експорт зброї, які вони наклали разом з кількома іншими членами Європейського союзу після її військової операції в Сирії.
Анкара також наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати в члени НАТО визнали її заклопотаність з приводу курдських ополченців, як всередині Туреччини, так і за її межами в Сирії та Іраку.
Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.
Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.
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