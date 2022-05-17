ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина назвала умови підтримки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Новость на русском →
Анкара, Вівторок 17 травня 2022 23:32
Туреччина назвала умови підтримки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Туреччина може підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Однак для цього Анкара ставить низку умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Зокрема, як повідомляють джерела агентства, Туреччина вимагає за схвалення вступу в НАТО включення в програму винищувачів F-35 і зняття санкцій за закупівлю російських С-400.

За словами офіційних осіб, Туреччина хоче, щоб Швеція і Фінляндія зняли обмеження на експорт зброї, які вони наклали разом з кількома іншими членами Європейського союзу після її військової операції в Сирії.

Анкара також наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати в члени НАТО визнали її заклопотаність з приводу курдських ополченців, як всередині Туреччини, так і за її межами в Сирії та Іраку.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Швеція НАТО Турция
NEWS
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
Подоляк про спроби керівництва РФ виправдати війну в Україні: прямі особисті свідчення
DAILY
"Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський "Готові зустрічати росіян, ласкаво просимо, перестріляємо всіх". Репортаж з військової Одеси