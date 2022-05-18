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Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

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Середа 18 травня 2022 20:47
Туреччина назвала умову для початку переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО Фото: прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин (aa.com.tr)
Автор: Іван Носальський

Процес переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО розпочнеться у випадку, якщо будуть виконані всі очікування Туреччини від обох країн.

Як передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Прогрес за заявками Фінляндії та Швеції на членство в НАТО буде можливий лише в тому випадку, якщо буде зроблено конкретні кроки для вирішення проблем національної безпеки Туреччини", - заявив Калин під час переговорів з колегами зі Швеції, Фінляндії, Великої Британії та США.

Також він зазначив, що якщо країни відмовляться виконувати умови Туреччини, то прогрес у переговорах щодо заявок Швеції та Фінляндії буде неможливим.

Раніше ми повідомляли, що політичне керівництво Туреччини почало блокувати розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Також ми писали, що турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган поки не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу, оскільки вони ввели санкції проти Туреччини. Крім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни у підтримці "курдських терористів".

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