Туреччина назвала термін розгортання російських систем С-400

Фото: С-400 (mil.ru)

Це буде перший випадок, коли держава-член НАТО розгортає російську систему С-400

Туреччина в жовтні 2019 року почне розгортання російської зенітно-ракетної системи великого і середнього радіусу дії С-400. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулузи Акар, повідомляє РБК-Україна посилаючись на Defense News.

Незважаючи на сильний тиск з боку своїх союзників з НАТО, особливо США, Туреччина заявила, що фіналізують контракт на придбання і розміщення російської системи ППО. Це буде перший випадок, коли держава-член НАТО розгортає російську систему С-400.

Також конгрес США прийняв законопроект, який може заблокувати постачання винищувачів F-35. Анкара зобов'язалася придбати не менше 100 таких винищувачів.

За словами Акара, для Туреччини існує ракетна загроза. Однак, він не назвав джерела цієї загрози, додавши, що "ми повинні протистояти їй".

"Наші переговори з американським і французько-італійських постачальником (систем протиповітряної оборони) не дали бажаних результатів", - сказав міністр.

Але дві турецькі компанії все ще ведуть переговори з концерном Eurosam з розроблення і спільного виробництва "національної системи ППО" для Туреччини. Акар заявив, що контракт на С-400 вже було підписано з Рособоронекспортом.

"Узгоджений графік рухається вперед, як заплановано", - додав він.

Акар також зазначив, що програма знаходиться на стадії відбору персоналу" для розгортання та експлуатації систем С-400.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що Туреччина купила в Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. У свою чергу у Держдепі США заявили Туреччина не може купувати озброєння не сумісне зі зброєю НАТО.