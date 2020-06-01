ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина назвала дату відкриття кордонів для українських туристів

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 17:07
Туреччина назвала дату відкриття кордонів для українських туристів
Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)

Також Туреччина готова відновити регулярні пасажироперевезення

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дату відкриття кордонів для українців та інших іноземних туристів. Туреччина почне приймати іноземців у липні.

Про це він повідомив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає українське МЗС.

Так, під час розмови Чавушоглу заявив, що Туреччина готова приймати українських туристів, а також відновити регулярні пасажироперевезення з Україною вже з 1 липня цього року.

Глава турецького МЗС наголосив, що країна створить всі необхідні умови для безпечного відпочину українців.

Нагадаємо, у травні Україна та Туреччина почали обговорення питання відновлення авіасполучення між країнами та туристичних подорожей.

Очікувалося, що Туреччина відкриє туристичний сезон вже наприкінці травня, однак країна планує відновити роботу лише половини готелів.

Додамо, нещодавно уряд Туреччини вирішив зняти обмеження на надання медичних послуг українцям та громадянам ще 30 країн.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ТурциятуризмУкраїнаукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся