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Турция настаивает на отводе сирийских войск

Новости » В мире     28.02.2020 - 19:07
Турция настаивает на отводе сирийских войск
Фото: обострение в Идлибе (indianexpress.com)

В Турции состоялся третий раунд переговоров с Россией по Идлибу

Турция, во время переговоров с Россией по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, настаивала на отводе сирийский войск режима Башара Асада к границам, установленным Сочинским меморандуму. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что 28 февраля в Министерстве иностранных дел прошел третий день турецко-российских переговоров по Идлибу.

"В ходе обсуждений делегация Турции подчеркнула необходимость скорейшего установления долгосрочного перемирия в Идлибе, деэскалации ситуации в регионе и отвода сил режима Башара Асада к границам, предусмотренным Сочинским меморандумом", - говорится в сообщении.

При этом в МИД Турции отметили, что данные переговоры состоялись по инициативе российской стороны.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести двухстороннюю встречу в ближайшее время. Также у Эрдогана заявили, что президент Турции планирует провести встречи с лидерами США, Франции и Германии.

Напомним, в Европейском союзе заявили об угрозе международной военной конфронтации из-за ситуации в Сирии. Стороны конфликта призывают к скорейшей деэскалации.

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