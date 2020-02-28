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Туреччина наполягає на відводі сирійських військ

Новини » В світі     28.02.2020 - 19:07
Туреччина наполягає на відводі сирійських військ
Фото: загострення в Ідлібі (indianexpress.com)

У Туреччині відбувся третій раунд переговорів з Росією щодо Ідлібу

Туреччина, під час переговорів з Росією щодо врегулювання ситуації в сирійському Ідлібі, наполягала на відводі сирійський військ режиму Башара Асада до кордонів, встановлених Сочинським меморандуму. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що 28 лютого в Міністерстві закордонних справ пройшов третій день турецько-російських переговорів щодо Ідлібу.

"В ході обговорень делегація Туреччини підкреслила необхідність якнайшвидшого встановлення довгострокового перемир'я в Ідлібі, деескалації ситуації в регіоні і відведення сил режиму Башара Асада до кордонів, передбаченим Сочинським меморандумом", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС Туреччини відзначили, що дані переговори відбулися за ініціативою російської сторони.

Раніше РБК-Україна писало, що через загострення в Ідлібі президент Туреччини Реджеп Ердоган і російський лідер Володимир Путін домовилися провести двосторонню зустріч найближчим часом. Також у Ердогана заявили, що президент Туреччини планує провести зустрічі з лідерами США, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, в Європейському союзі заявили про загрозу міжнародної військової конфронтації з-за ситуації в Сирії. Сторони конфлікту закликають до швидкої деескалації.

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