В ЕС заявили об угрозе международной военной конфронтации из-за ситуации в Сирии

Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

В ЕС призывают все стороны к быстрой деэскалации

Ситуация в сирийском Идлибе угрожает крупной открытой международной военной конфронтацией, необходимо прекратить эскалацию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

Боррель также призывает все стороны к быстрой деэскалации и обещает, что ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов безопасности

"Текущая эскалация вокруг Сирии должна срочно прекратиться. Существует риск скатиться к крупной открытой международной военной конфронтации. Это также вызывает невыносимые гуманитарные страдания и создает опасность для гражданского населения", - написал он.

Также генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в Сирии, а также выразил обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий на севере страны.

ООН призывает стороны конфликта придерживаться резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Асада погибли более 30 турецкий военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.