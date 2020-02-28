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Эрдоган и Путин проведут встречу из-за обострения в Идлибе

Новости » Политика     28.02.2020 - 14:14
Эрдоган и Путин проведут встречу из-за обострения в Идлибе
Фото: Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)

Эрдоган сегодня проведет переговоры с Трампом, Меркель и Макроном

В результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече. Об этом заявил представитель администрации Эрдогана Фахреттин Алтун, передает Anadolu.

По его словам, Эрдоган и Путин достигли договоренности о двусторонней встрече в самое ближайшее время.

"Во время разговора президента Эрдогана с Путиным было решено, что оба лидера встретятся лицом к лицу как можно скорее", - отметил он.

Кроме того, сегодня турецкий лидер проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выражает солидарность со Турцией. Он также призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право и заверил, что НАТО рассмотрит вопросы дальнейшей поддержки Анкары.

До этого в Европейском союзе заявили об угрозе международной военной конфронтации из-за ситуации в Сирии. Стороны конфликта призывают к скорейшей деэскалации.

Турция против России и Сирии: все подробности эскалации в Идлибе
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