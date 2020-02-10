Турция нанесла ответные удары по армии Асада в Сирии

Вооруженные силы Турции заявили о нанесении ударов по 115 целям армии сирийского президента Башара Асада в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.

Как сообщается, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима Башара Асада. Был нейтрализован 101 солдат режима, а также три танка, два артиллерийских оружия и один вертолет.

"В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 10 февраля, сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате обстрела погибли пятеро военных, в связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.

Ранее сообщалось, что Иран готов стать посредником в конфликте между Турцией и Сирией. Как отметили в Министерстве иностранных дел Ирана после встречи со специальным посланником ООН, конфликт в Сирии должен быть решен дипломатическим путем.