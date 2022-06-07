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Туреччина має намір купувати в України зерно зі знижкою більш ніж у 25%

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Анкара, Вівторок 07 червня 2022 09:45
Туреччина має намір купувати в України зерно зі знижкою більш ніж у 25% Фото: Туреччина має намір купувати в України зерно зі знижкою більш ніж у 25% (flirck.com)
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою більш ніж у 25%. При цьому Анкара продовжує докладати дипломатичних зусиль для розблокування експорту зернових з портів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського та лісового господарства Туреччини Вахіта Кірішчі, якого цитує газета Yeni Safak.

"З Україною досягнуто домовленості про закупівлю зернових з більш ніж 25% знижкою. Проте вони стикаються з дилемою в питаннях безпеки та експорту продукції і хочуть, щоб Туреччина виступила арбітром у цьому процесі. І Росія, і Україна нам довіряють", - сказав міністр.

За його словами, у Туреччині цього тижня відбудуться дві важливі зустрічі, присвячені постачанню на світові ринки українського зерна.

Так, одна з них відбудеться у Стамбулі за участю представників України, Туреччини, РФ та ООН, присвячена створенню центру спостереження за перевезенням морем українського зерна, а питання створення "зернового коридору" у середу в Анкарі обговорюватиметься із главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Росія та Туреччина обговорили попередні домовленості щодо розблокування експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море, але, вони не погоджували свої плани з Україною.

Зазначимо, за словами президента Володимира Зеленського, представників України не запрошували на переговори Туреччини та РФ щодо забезпечення експорту українського зерна.

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