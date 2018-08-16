Турция намерена оспорить в ВТО повышение пошлин США на турецкие товары

Сторона США уже получила приглашение на панель арбитров во Всемирную торговую организацию

Турция планирует через ВТО (Всемирная организация торговли) обжаловать решение США об увеличении пошлин на турецкую металлургию. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона пригласила США на панель арбитров в ВТО. Приглашение было отправлено в 17:40 по местному времени и уже был получен ответ американской стороны.

"Таким образом, нами инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО", - сообщила Рухсар Пекджан.

Также она добавила, что Анкара ответила на ограничения США повышением пошлин в размере 533 миллиона долларов, увеличив тарифы 22 наименований американских товаров.

Напомним, Турция обвинила США в готовности идти на разрыв отношений. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Анкара поддерживает скорейшее урегулирование отношений с США.