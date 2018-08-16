Туреччина має намір оскаржити в СОТ підвищення мит США на турецькі товари

Сторона США вже отримала запрошення на панель арбітрів до Світової організації торгівлі

Туреччина планує через СОТ (Світова організація торгівлі) оскаржити рішення США про збільшення мит на турецьку металургію. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан заявила, що турецька сторона запросила США на панель арбітрів до СОТ. Запрошення було надіслано о 17:40 за місцевим часом й вже було отримана відповідь американської сторони.

"Таким чином, нами ініційовано судовий розгляд в рамках СОТ", - повідомила Рухсар Пекджан.

Також вона додала, що Анкара відповіла на обмеження США підвищенням мит у розмірі 533 мільйони доларів, збільшивши тарифи 22 найменувань американських товарів.

Нагадаємо, Туреччина звинуватила США у готовності йти на розрив відносин. Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин повідомив, що Анкара підтримує якнайшвидше врегулювання відносин з США.