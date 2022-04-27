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Турция надеется на встречу Зеленского и Путина в ближайшие дни

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Турецкая сторона надеется на то, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана удастся провести встречу лидеров Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По его словам, Анкара с тревогой наблюдает за развитием войны России против Украины и прилагает усилия для преодоления проблемных ситуаций.

"Российские и украинские переговоры на дипломатическом форуме в Анталье собрали вместе министров. После этого наш президент неоднократно встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что, возможно, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни", - отметил Акар.

Он добавил, что Турция продолжит вносить свой посреднический вклад, в том числе для достижения прекращения огня в Украине и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Напомним, накануне Путин заявил, что Россия не может гарантировать безопасность Украины, пока не будет решен "вопрос с принадлежностью Крыма и Донбасса".

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВойна России против Украины