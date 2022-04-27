Туреччина сподівається на зустріч Зеленського і Путіна найближчими днями

За його словами, Анкара з тривогою спостерігає за розвитком війни Росії проти України і докладає зусиль для подолання проблемних ситуацій.

"Російські та українські переговори на дипломатичному форумі в Антальї зібрали разом міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався з паном Путіним і паном Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, двом лідерам вдасться зустрітися в найближчі дні", - зазначив Акар.

Він додав, що Туреччина продовжить вносити свій посередницький внесок, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарної катастрофи.