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Туреччина сподівається на нові переговори України і РФ. Зустріч може пройти на рівні глав МЗС

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Анкара, Середа 06 квітня 2022 18:22
Туреччина сподівається на нові переговори України і РФ. Зустріч може пройти на рівні глав МЗС Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив надію на новий раунд переговорів між Україною і Росією. Він додав, що зустріч може пройти на рівні глав МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

"Ми очікуємо нових переговорів між Україною і Росією", - цитує агентство главу турецького МЗС.

За його словами, нові переговори, швидше за все, пройдуть на рівні міністрів закордонних справ України і Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що затягування Росією зустрічі в переговорах погіршить становище Москви і негативно позначиться на ході війни.

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