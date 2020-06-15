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Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

Новости » Политика     15.06.2020 - 09:01
Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

Операцию назвали "Коготь орла"

На севере Ирака началась военная спецоперация турецкой армии под названием "Коготь орла". Цель - ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция называет террористами.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Воздушная операция началась ночью в понедельник, 15 июня. По информации телеканала Al Arabiya, Военно-воздушные силы Турции сбросили порядка 20 бомб в горах Синджар. Отмечается, что перед этим курды напали на полицейский участок турецких сил безопасности.

В сообщении Министерства указано, что курды "нападают на границы Турции", поэтому Анкара, проводя спецоперацию, использует свои "законные права на самооборону".

"Воздушные операции проводятся на террористических местах в Синджаре, Карачаке, Кандиле, Запе, Авасине Басяне и Хакурке, которые используются террористами в качестве баз", - добавили в министерстве.

Напомним, в марте Турция направила более 1000 военных для участия в новой антитеррористической операции против курдов в восточной провинции Бингол.

А в октябре прошлого года Турция провела операцию "Источник мира" и захватила часть подконтрольных сирийским курдам территорий вдоль своей границы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Турциякурдывоенная операция
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