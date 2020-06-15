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Туреччина почала військову операцію проти курдів в Іраку

Новини » Політика     15.06.2020 - 09:01
Туреччина почала військову операцію проти курдів в Іраку

Операцію назвали "Кіготь орла"

На півночі Іраку почалася військова спецоперація турецької армії під назвою "Кіготь орла". Мета - ліквідувати об'єкти Робочої партії Курдистану (РПК), яких Туреччина називає терористами.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

Повітряна операція почалася вночі в понеділок, 15 червня. За інформацією телеканалу Al Arabiya, Військово-повітряні сили Туреччини скинули близько 20 бомб в горах Синджар. Зазначається, що перед цим курди напали на поліцейську дільницю турецьких сил безпеки.

В повідомленні Міністерства зазначено, що курди "нападають на межі Туреччини", тому Анкара, проводячи спецоперацію, використовує свої "законні права на самооборону".

"Повітряні операції проводяться на терористичних місцях в Синджаре, Карачаке, Кандиле, Запе, Авасине Басяне і Хакурке, які використовуються терористами в якості баз", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, у березні Туреччина направила понад 1000 військових для участі в новій антитерористичної операції проти курдів у східній провінції Бингол.

А в жовтні минулого року Туреччина провела операцію "Джерело світу" і захопила частину підконтрольних сирійським курдам територій вздовж свого кордону.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Турциякурдывоенная операция
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