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Турция начинает новую антитеррористическую операцию

Новости » Происшествия     23.03.2020 - 10:12
Турция начинает новую антитеррористическую операцию
Иллюстративное фото (Anadolu)

Новая операция будет проводится на востоке страны в провинции Бингол

Турция привлечет более 1000 военных для участия в новой антитеррористической операции в восточной провинции Бингол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Турецкая операция под названием Trap-9 Karer направлена ​​на нейтрализацию террористов, скрывающихся по всему Бинголу, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

"Для этой цели было создано около 68 оперативных групп из специальных операций жандармерии, специальных подразделений полиции и подразделений безопасности", - говорится в сообщении.

При этом в заявлении МВД Турции не упоминается конкретных названий террористических группировок курдов, действующих на востоке страны.

Напомним, в октябре прошлого года Турция провела операцию "Источник мира" и захватила часть подконтрольных сирийским курдам территорий вдоль своей границы.

Также РБК-Украина сообщало, что количество зараженных коронавирусом в Турции за сутки увеличилось с 277 до 947 человек. На данный момент в Турции инфицировалось уже 1236 граждан.

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