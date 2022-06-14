Турция начала строительство нового газопровода в Черном море

"Первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году. Газовое месторождение Сакария достигнет пика добычи в 2026 году. Мы увеличим суточную мощность добычи газа до 40 млн кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении", – отметил глава государства.

В ближайшее время буровое судно "Абдулхамид Хан" начнет укладку труб нового газопровода на мелководье вблизи побережья. После окончания строительства береговой части трубопровода несколько буровых суден продолжат работу в море.