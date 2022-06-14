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Турция начала строительство нового газопровода в Черном море

Турция строит новый газопровод в Черном море (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В Турции состоялась церемония сваривания и спуска под воду первой трубы нового газопровода в Черном море. Он соединит месторождение Сакария и распределительные станции на побережье. В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году. Газовое месторождение Сакария достигнет пика добычи в 2026 году. Мы увеличим суточную мощность добычи газа до 40 млн кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении", – отметил глава государства.

В ближайшее время буровое судно "Абдулхамид Хан" начнет укладку труб нового газопровода на мелководье вблизи побережья. После окончания строительства береговой части трубопровода несколько буровых суден продолжат работу в море.

Ранее мы сообщали, какую роль Турция играет в российско-украинской войне, а также как президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удается поддерживать отношения с обеими странами.

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