Туреччина почала будівництво нового газопроводу в Чорному морі

"Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть в систему в 2023 році. Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Ми збільшимо добову потужність видобутку газу до 40 млн кубометрів з 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищі", – зазначив глава держави.

Найближчим часом бурове судно "Абдулхамід Хан" почне укладання труб нового газопроводу на мілководді поблизу узбережжя. Після закінчення будівництва берегової частини трубопроводу кілька бурових суден продовжать роботу в морі.