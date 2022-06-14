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Туреччина почала будівництво нового газопроводу в Чорному морі

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Анкара, Вівторок 14 червня 2022 08:17
Туреччина почала будівництво нового газопроводу в Чорному морі Туреччина будує новий газопровід у Чорному морі (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Туреччині відбулася церемонія зварювання і спуску під воду першої труби нового газопроводу в Чорному морі. Він з'єднає родовище Сакарія і розподільні станції на узбережжі. У заході взяв участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть в систему в 2023 році. Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Ми збільшимо добову потужність видобутку газу до 40 млн кубометрів з 40 свердловинами, які будуть пробурені на родовищі", – зазначив глава держави.

Найближчим часом бурове судно "Абдулхамід Хан" почне укладання труб нового газопроводу на мілководді поблизу узбережжя. Після закінчення будівництва берегової частини трубопроводу кілька бурових суден продовжать роботу в морі.

Раніше ми повідомляли, яку роль Туреччина відіграє в російсько-українській війні, а також як президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану вдається підтримувати відносини з обома країнами.

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