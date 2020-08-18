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Турция начала буровые работы в Средиземном море

Вторник 18 августа 2020 10:19
Турция начала буровые работы в Средиземном море
Фото: судно Fatih (twitter.com BeratAlbayrak)
Автор: Андрей Козловский

Это может привести к усилению напряжения в ее отношениях с ЕС, Грецией и Францией

Сегодня, 18 августа, Турция возобновила буровые работы вблизи юго-западного побережья Кипра. Это может привести к усилению напряжения в ее отношениях с Европейским Союзом, Грецией и Францией и увеличению военного присутствия в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Турция возобновила поиск энергии в спорных водах восточной части Средиземного моря на минувшей неделе. Такое решение турецкое правительство приняло после провала переговоров с Грецией при посредничестве Германии, когда 6 августа Афины объявили о соглашении о делимитации морской границы с Египтом в ответ на аналогичное соглашение между Турцией и Ливией.

Отметим, Греция и ЕС утверждают, что Турция незаконно осуществляет бурение в водах неподалеку Кипра. Турция утверждает, что эти воды находится в пределах ее исключительной экономической зоны.

Ранее представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в водах Средиземного моря. По его словам, возобновление буровых работ в морской зоне Кипра и Египта усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье.

Напомним, ранее Франция направила самолеты в Средиземное море из-за конфликта Турции и Греции.

Кроме того, Греция заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

Также РБК-Украина сообщало, что Турецкое судно Fatih приступило к буровым работам в Черном море на перспективном участке Tuna-1.

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